تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة فيها

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهدافه لجنود ومواقع إسرائيلية بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وقال "حزب الله" في بيانات له، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة":

-عند الساعة 16:00 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".‏ ‏

- عند الساعة 15:45 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح".‏ ‏

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- عند الساعة 15:35 من بعد ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".‏ ‏

- عند الساعة 11:40 من ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏ ‏

- عند الساعة 11:00 من ظهر اليوم الاثنين: "استهدف ‌‏‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع حدب ‏البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏ ‏

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يتبع..