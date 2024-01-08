بالفيديو.. مسيرة إسرائيلية تستهدف قياديا في "حزب الله" داخل سيارته

تاريخ النشر:08.01.2024 | 13:33 GMT |
آخر تحديث:08.01.2024 | 13:56 GMT | فيديوهات
أظهر مقطع فيديو بقايا سيارة قيادي في حزب الله قتل بداخلها جراء هجوم مسيرة إسرائيلية اليوم في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان .
زعمت تقارير إسرائيلية أن حريقا اندلع في جزيرة قشم جنوب إيران وأدى لاحتراق 16 سفينة تابعة للحرس الثوري، لكن الفيديو المتداول لا يؤكد مكان أو زمان الواقعة أو أنها حصلت في إيران.
كشف مصدر في أمن المقاومة الفلسطينية في تصريح خاص لموقع "المجد الأمني"، الطريقة التي يتواصل بها جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي مع عملائه بداخل قطاع غزة.
فاز ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2023" حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأحد استهدافه لموقع ودبابة وجنود تابعين للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
قال السفير الإيراني لدى دمشق حسين أكبري إن الولايات المتحدة بعثت برسالة إلى طهران عبر وفد خليجي من أجل حل المشكلة في المنطقة برمتها وليس فقط لتسوية جزئية في الصراع".
أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي بأن "حزب الله" نجح في إلحاق أضرار بالقاعدة الجوية في ميرون، التي أعلن قصفها بعشرات الصواريخ.
تساءل الصحفي المعروف في موقع "هاف بوست" ومجلة "نيويورك ماغازين"، يشار علي، عما إذا كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد خضع لعمل جراحي "حساس".
أشار مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية في إيران كاظم غريب آبادي إلى المتهمين الرئيسيين بقضية اغتيال الجنرال قاسم سليماني بغارة أمريكية بالعراق عام 2020.
نشرت الدفعة الثالثة من محاضر الدعوى المرفوعة ضد الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المدان بالاستغلال الجنسي للقاصرات، والذي انتحر في زنزانته قبل النطق بالحكم النهائي عليه.
قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن البرلمانيين الألمان الذين دعوا إلى شن ضربات صاروخية على روسيا يجب أن يخضعوا لاختبارات الاضطرابات العقلية.
أعلن "حزب الله" اليوم الاثنين مقتل أحد قيادييه بضربة إسرائيلية استهدفت سيارة بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، وذكر مصدر أمني أن القتيل نائب قائد قوة "الرضوان".
أكد وزير الداخلية الأوكراني السابق يوري لوتسينكو، أن نشر العدد الحقيقي للخسائر الفادحة للقوات الأوكرانية سيكون بمثابة صدمة للأوكرانيين، مطالبا نظام كييف بالكشف عن الحقيقة.
أفاد تقرير صحفي بأن صندوق الاستثمار السعودي فرض قيودا على الإنفاق على التعاقدات من قبل الأندية الكبيرة في دوري "روشن" لكرة القدم للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
أعلنت "المقاومة الاسلامية في العراق" اليوم الأحد أنها استهدفت في الأيام الماضية بواسطة صاروخ "الأرقب" (كروز مطور) بعيد المدى، هدفا حيويا في مدينة حيفا بإسرائيل.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مكتوب نشره البيت الأبيض، توصل ممثلي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس إلى اتفاق بشأن إقرار موازنة الحكومة الفيدرالية لعام 2024.
وفقا للدكتورة أناستاسيا فوميتشوفا، أخصائية أمراض القلب، إن أول مؤشر للقلب السليم هو مستوى ضغط الدم. المثالي أقل من 120\80 والطبيعي أقل من 130\85 ملم عمود زئبق.
تم إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني في الجزائر فريد بن شيخ وتعيين علي بداوي خلفا له على خلفية تسلل شاب إلى طائرة بمطار وهران ووصوله متعلقا بعجلاتها إلى فرنسا.
أعلنت وزارة الخارجية البوليفية تأييدها للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
نشرت "كتائب القسام" اليوم الأحد فيديو لتدمير مقاتليها ناقلة جند إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الاستطلاع التابعة لمجموعة قوات "الغرب" بالجيش الروسي، دمرت مركز قيادة ومراقبة تابعا للقوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
زعمت المخابرات الأمنية الإسرائيلية ضلوع إيران في مساعدة حركة "حماس" في غزة على بناء الأسلحة الدقيقة والاستراتيجية.
قال الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس إن قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني أصيب بالهستيريا بعد الضربات الروسية الأخيرة لقواته والبنى العسكرية الأوكرانية والأسلحة الغربية.
شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن إسرائيل لا تخشى الحرب مع "حزب الله" في لبنان، محذرا من أن الدمار في غزة يمكن "نسخه ولصقه" في بيروت.
فازت صفقة نادي النصر السعودي بضم الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى صفوفه، بالمركز الأول في تصويت "RT العربية" حول أكثر صفقات الأندية السعودية نجاحا خلال 2023.
أصبحت المناوشات بين إسرائيل و"حزب الله" أمرا يثير قلق الولايات المتحدة التي لا تريد اتساع الحرب إلى جبهات أخرى في الشرق الأوسط في الوقت الحالي.
عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من إطلاقها لصاروخ الأرقب (كروز مطور) بعيد المدى باتجاه مدينة حيفا في إسرائيل.
احتل نجم كرة القدم المصري محمد صلاح المركز الأول في تصويت "RT العربية" لأفضل لاعب عربي لعام 2023.
نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 7 يناير 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر الثامن منه.
فاز المنتخب المصري على نظيره التنزاني (2-0) في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار تحضيراتهما لخوض نهائيات بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم "كوت ديفوار 2023".
كشف المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس أن القوات المسلحة الروسية فجرت منظومتي دفاع جوي من طراز "باتريوت" خلال هجمات نفذتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا.
قالت تقارير إعلامية إن الأمير البريطاني أندرو لزم منزله ولم يعد يخرج ولا يعرف كيف يتصرف بعد نشر وثائق في قضية جيفري إبشتاين الجنسية التي ظهر فيها.
أفادت وسائل الإعلام بالعثور على قابس باب الطوارئ في طائرة "خطوط ألاسكا" الأمريكية الذي انفتح وسقط من الطائرة على ارتفاع خمسة آلاف متر.
أطاح فريق ليفربول بمضيفه أرسنال من الدور الثالث لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إثر فوزه عليه (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، في العاصمة لندن.
أوضح المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني، حقيقة تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) خلال الفترة القريبة المقبلة، وخاصة بعد إصدار بنكي الأهلي ومصر الشهادات الادخارية بفائدة 27%.
أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس أن المنظمة تجهل مصير مئات المرضى والكوادر الصحية كانوا بمستشفى الأقصى في غزة.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ93 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.
علق صحفي إسرائيلي على الصورة التي نشرها المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري زاعما أنها لمحمد الضيف القائد العام لـ "كتائب القسام" والمطلوب الأول لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
طالب ذوو الإسرائيليين الذين قتلوا في مستوطنة بئيري في الـ7 من أكتوبر بفتح تحقيق عاجل، بعد أنباء عن استخدام الجيش دبابة لإطلاق النار باتجاه مقاتلي "حماس" في المستوطنة.
وصف نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس العلاج السري لوزير الدفاع لويد أوستن بالمستشفى بأنه "غير مقبول" لأن الأمريكيين لديهم الحق في معرفة حالته الصحية.
كشفت صحيفة "واشنطن" في تقرير أن إسرائيل ستواجه صعوبة في أن تكون لها اليد العليا في صراع الشرق الأوسط إذا شنت عملية واسعة النطاق ضد لبنان.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد أنه يعتزم اقتراح قانون يُخضع جميع الوزراء الذين يشاركون في اجتماعات أمنية أو في مجلس الوزراء لاختبار يكشف الكذب.
في التجربة الأولى من نوعها في مدينة بطرسبورغ الروسية نظمت عملية نقل مبنى تاريخي مكون من طابقين على مسافة 52 مترا باستخدام القضبان، وذلك لإفساح المجال لبناء مبنى سكني جديد.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
فرضت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقوبة ثقيلة على حكم تقنية الفيديو المساعد، لويجي ناسكا، على خلفية مباراة إنتر ميلان وضيفه هيلاس فيرونا، ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.
نشرت وسائل الإعلام الإيرانية فيديو للحظة الانفجار الثاني قرب ضريح قاسم سليماني في مدينة كرمان الإيرانية الأربعاء الماضي، حيث أسفر التفجيران عن مقتل 91 شخصا على الأقل.
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزير الدفاع لويد أوستين بسبب عدم الإعلان عن وجوده في المستشفى لعدة أيام ودعا إلى إقالته فورا.
أطلق اسم تيودور هرتزل مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية على الساحة الواقعة أمام أكبر كنيس في أوروبا وسط العاصمة الهنغارية بودابست.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ94 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية.
كشفت صحيفة "بوليايكو" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث مع وزير الدفاع لويد أوستن، بعد دخوله المستشفى دون إبلاغ الكونغرس والبيت الأبيض بذلك، وأعرب له عن ثقته به.
خطف النجم الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد الأضواء بلفتة إنسانية رائعة مع أحد الأطفال من حاملي الكرات خلال مباراته أمام مضيفه "أراندينا" ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.
أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، عن امتلاكه قصرا يقع في هامبورغ شمال ألمانيا تبلغ قيمته حوالي 6 ملايين دولار.
أشادت وزارة الدفاع الروسية بشجاعة قائد دبابة هو الرقيب أول فلاديمير زايكا، الذي دمر دبابة أوكرانية وأعطب أخرى في مواجهة مباشرة بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
عرض "حزب الله" اللبناني اليوم السبت مشاهد من عملية استهدافه لقاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي بعشرات الصواريخ.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الرئيس الحالي جو بايدن قد يشعل حربا عالمية ثالثة ويتسبب في دمار الولايات المتحدة خلال الأشهر العشرة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية.
ألغت المحكمة العليا في الهند اليوم الاثنين العفو عن 11 هندوسيا حكم عليهم بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم باغتصاب امرأة مسلمة حامل، وقتل أقاربها في ولاية جوجارات عام 2002.
تم رفع الراية الحمراء فوق مسجد جمكران في مدينة قم الإيرانية بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت بمحافظة كرمان في 3 يناير الجاري، وراح ضحيتها حوالي مائة شخص.
أدان البرلمان العربي ما ورد في البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر، مؤكدا أنه تضمن معلومات غير صحيحة ولا تمت إلى الواقع بصلة.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن السعودية قررت خفض أسعار النفط الخام للمشترين على جميع وجهات تصديره بما فيها سوقها الرئيسي في آسيا لشهر فبراير، لتحفيز السوق.
كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن فتح تحقيق في مزاعم ضغط باريس سان جيرمان على باسكال فيريه رئيس التحرير السابق لـ"فرانس فوتبول"، من أجل منح الكرة الذهبية لليونيل ميسي في 2021.
قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش يوم الأحد، إن العالم مُقبل على مرحلة جديدة يمكن تسميتها بـ"ما بعد الصهيونية".
أعلنت ألمانيا يوم الأحد أنها باتت مستعدة للسماح بمبيعات جديدة لمقاتلات من طراز يوروفايتر للسعودية، حيث كان الفيتو الألماني يعوق عقدا أبرِم في هذا الإطار قبل سنوات.
دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، شركات الملاحة العالمية، إلى إشهار جملة "ليس لدينا علاقة بإسرائيل" لكل سفينة تعبر البحر الأحمر أو باب المندب.
أكد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني في رسالة إلى رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، أن العالم سيشهد كيف سيتحول إخوة صالح العاروري إلى كابوس إسرائيل.
زار نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس جنودا إسرائيليين على الحدود الشمالية، ووقع على قذائف مدفعية ستطلق على لبنان.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أنه لا يوجد لدى الشركات الإماراتية أي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني الذي تعرضت له طائرة إحدى الشركات الأمريكية "بوينغ ماكس 737-9".
كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية عن رد مسؤولي باريس سان جيرمان على التقارير التي زعمت أن نجم الفريق الباريسي كيليان مبابي توصل لاتفاق للانضمام لريال مدريد.
كشف رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني هاشم صفي الدين عن رسائل وجهتها المقاومة باستهداف قاعدة ميرون الجوية الإسرائيلية أمس السبت.
حول تهديدات أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله الأخيرة لإسرائيل، نشر موقع "واللا" الإخباري العبري تقريرا يرصد تقديرات الجيش الإسرائيلي لقدرات الحزب العسكرية.
ذكرت شبكة "إن بي سي نيوز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن المفاوضات بشأن إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين قد تم تعليقها بعد الهجوم على مكتب "حماس" في الضاحية الجنوبية ببيروت.
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع حديث رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل حول تحرير القدس.
قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في حديث لصحيفة "بايس" الإسبانية إن الحلفاء لا يطالبون كييف بالتفاوض مع روسيا حول تجميد النزاع.
ركزت وسائل الإعلام على التكهنات بالاستقالة المبكرة لرئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، واحتمال أن يغير ذلك موازين القوى السياسية في الاتحاد الأوروبي بشكل جذري.
اتسعت عمليات فحص طائرات "بوينغ 737 ماكس 9" في العالم بعد يومين من حادث انفتاح باب الطوارئ وسقوطه من طائرة من هذا النوع تابعة لـ"آلاسكا إيرلاينز" الأمريكية على ارتفاع 5 آلاف متر .
هناك بعض الأرقام الاقتصادية التي تتفاخر بها إدارة بايدن، لكن نظرة عميقة تحت السطح تكشف لنا كم الوضع الاقتصادي خطير في البلاد. ديسموندلاكمان – ناشيونال إنترست
قالت وسائل إعلام عبرية إن إسرائيل بعثت لواشنطن رسالة مفادها أن تل أبيب مهتمة بنجاح خطوتها الدبلوماسية، لكنها إذا فشلت سوف تضطر إلى اتخاذ إجراء عسكري لإزالة حزب الله من جنوب لبنان.
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي، إن الجيش أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحماس شمالي غزة، وقتل نحو ثمانية آلاف مسلح،
بدأت الحكومة المصرية إحصاء اللاجئين من مختلف الجنسيات في البلاد والذين يقدر عددهم بتسعة ملايين شخص، وكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم.
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل تتفاوض مع مصر لتشديد المراقبة في محور فيلاديلفيا وهو الممر الواصل بين مصر وقطاع غزة، بدعوى منع حركة "حماس" من بناء المزيد من الأنفاق.
زار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مزرعة كوانغتشون للدجاج في إقليم هوانغهيه الشمالي ترافقه ابنته جو آيه، ووجّه بزيادة إنتاج البيض ولحم الدجاج لتغطية حاجة المواطنين.
أعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني للشؤون الدولية محسن كريمي اليوم الأحد، أن إيران وروسيا لم تعودا بحاجة بعد الآن إلى نظام "سويفت" في المعاملات بينهما.
بقي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في المستشفى يوم الأحد مع ظهور المزيد من التفاصيل حول صناع القرار الرئيسيين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، الذين لم يبلغوا لعدة أيام بشأن مرضه.
كشف فيديو لحظة وفاة إمام مسجد في إندونيسيا أثناء صلاة الفجر أصيب بأزمة قلبية ومات وهو ساجد.
أكدت وزارة الخارجية السودانية، أن توقيع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" اتفاقا مع مجموعة سياسية مؤيدة له قد يمهد لتقسيم البلاد.
تعجب المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر من تقرير وزير الخارجية أنتوني بلينكن حول الحريات الدينية، متسائلا عن عدم تصنيف إسرائيل كمنتهكة للحريات الدينية لما تفعله بالمسلمين في فلسطين.
فازت رئيسة الوزراء البنغالية الشيخة حسينة بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية، بعد حملة تخللتها أعمال عنف ومقاطعة حزب المعارضة الرئيسي.
أفادت وسائل إعلام متفرقة بأن قاعدة عسكرية أمريكية بالقرب من حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شمال شرقي سوريا تعرضت لقصف صاروخي مكثف.
نفى مصدر مصري مسؤول في حديث لقناة "القاهرة الإخبارية"، ما زعمته تقارير إعلامية عن "تعاون مصري إسرائيلي في نشر أجهزة مراقبة واستشعار على محور فيلادلفيا".
قام متطوعون روس بإنقاذ سائقي شاحنتين إيرانيين أمضيا ثلاثة أيام وسط الصقيع الشديد في مقاطعة تفير، حيث بلغت درجة الحرارة 20 درجة تحت الصفر.
أعلنت وزارة أمن الدولة الصينية أنها كشفت مؤخرا تجنيد المخابرات البريطانية MI6 مواطن دولة ثالثة للتجسس على الصين.
دعا الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى مساندة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في الدعوى التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 23084 قتيلا، والجرحى إلى 58926 منذ الـ7 من أكتوبر.
شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد على وقوف بلاده "إلى جانب المظلومين في قطاع غزة".
نشرت "كتيبة جنين"، اليوم الأحد، مشاهد من عملية تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية تخطط لإجراء 7 عمليات إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات خلال عام 2024.
أفادت مصادر طبية فلسطينية، بمقتل أكثر من 70 مواطنا مدنيا فلسطينيا بينهم 15 طفلا على الأقل، بغارات وقصف إسرائيلي متواصل منذ صباح اليوم الأحد على محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
نشرت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، شريط فيديو من كاميرات المراقبة يوثق عملية دهس عند حاجز تفتيش بالضفة الغربية.
جددت حركة "أنصار الله الحوثية" التأكيد على استمرارها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل من عبور البحر الأحمر، محذرة من تسبب الدعم الأمريكي لتل أبيب في اتساع رقعة النزاع بالمنطقة.
علقت شركة "كوسكو" للشحن البحري المملوكة للحكومة الصينية، رحلاتها إلى الموانئ الإسرائيلية، بسبب هجمات جماعة الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل جنوبي البحر الأحمر.
صرح نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بأن مصطلح "حل العودتين" بدلا من "حل الدولتين" يجب أن يستخدم كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
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