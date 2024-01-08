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بالفيديو.. مسيرة إسرائيلية تستهدف قياديا في "حزب الله" داخل سيارته

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أظهر مقطع فيديو بقايا سيارة قيادي في حزب الله قتل بداخلها جراء هجوم مسيرة إسرائيلية اليوم في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان .

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