الشرطة العسكرية الروسية تنشىء موقعين جديدين في منطقة مرتفعات الجولان السورية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة العسكرية الروسية شيدت موقعين إضافيين في منطقة مرتفعات الجولان السورية.

وقال مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا في مؤتمر صحفي: "بسبب الاستفزازات المتزايدة في المنطقة المنزوعة السلاح الواقعة على طول مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، تم نشر موقعين إضافيين للشرطة العسكرية الروسية من أجل مراقبة نظام وقف إطلاق النار".

يشار إلى أنه خلال اليوم الماضي، قامت وحدات من الشرطة العسكرية الروسية بدوريات في محافظات حلب والرقة والحسكة.

وفي منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل 6 هجمات على مواقع القوات الحكومية السورية من قبل الجماعات الإرهابية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن "طيران ما يسمى" التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يخلق ظروفا خطيرة في الأجواء السورية، في انتهاك لبروتوكولات عدم الاشتباك.

المصدر: RT