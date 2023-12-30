حميميم: طائرات التحالف الغربي تنتهك بروتوكولات عدم الاشتباك في الأجواء السورية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا فاديم كوليت أن طائرات التحالف الغربي تنتهك بروتوكولات عدم الاشتباك في الأجواء السورية.

وقال كوليت في إفادة صحفية: "طيران ما يسمى "التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب" بقيادة الولايات المتحدة لا يزال يخلق أوضاعا خطيرة في سماء سوريا، وينتهك بروتوكولات عدم الاشتباك وينتهك المجال الجوي للجمهورية العربية السورية".

وتابع: "خلال النهار، سجل التحالف حالتين لانتهاك بروتوكولات عدم الاشتباك بطلعات جوية لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي، وفي منطقة التنف، تم تسجيل 4 انتهاكات لطائرتين هجوميتين من طراز إيه-10 ثاندربولت ومسيرتين من طراز إم كيو-1 سي تابعتين للتحالف".

وأضاف أنه: "يواصل التحالف خلق ظروف خطيرة لحوادث الطيران، فضلا عن تفاقم الوضع في المجال الجوي للجمهورية العربية السورية."

المصدر: انترفاكس