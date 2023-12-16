حميميم: إصابة جندي سوري بنيران قناصة المجموعات المسلحة في محافظة اللاذقية

أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، فاديم كوليت، عن إصابة جندي سوري بنيران قناصة المسلحين في محافظة اللاذقية.

وقال كوليت: "في محافظة اللاذقية، أصيب جندي سوري بنيران القناصة الإرهابيين أثناء استهداف مواقع القوات السورية".

وأضاف كوليت أنه خلال اليوم الماضي في منطقة خفض التصعيد في إدلب، تم تسجيل أربع هجمات على مواقع القوات السورية من قبل جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية.

ووفقا لإفادة كوليت اليوم السبت، فإن الجانب الروسي سجل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 انتهاكا من قبل زوجين من مقاتلات "اف-15" وزوجين من مقاتلات "تايفون" وزوج من طائرات "إيه-10" الهجومية، ومسيرتين من طراز "إم كيو-1 سي".

ووفقا له، من خلال هذه الإجراءات، يواصل التحالف خلق شروط مسبقة خطيرة لحوادث الطيران والاصطدام، فضلا عن تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري.

المصدر: تاس