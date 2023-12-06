أردوغان: قريبا "سننظف" منطقة تل رفعت وغيرها من الإرهاب في الشمال السوري

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة له بعد اجتماع الحكومة التركية برئاسته، أن بلاده "ستنظف" منطقة تل رفعت وغيرها من المناطق في الشمال السوري في وقت قريب.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان: "قريبا سننظف منطقة تل رفعت وغيرها من المناطق في الشمال السوري من المنظمات الإرهابية".

وأضاف: "أقول لكل داعمي المنظمات الإرهابية عند حدودنا الجنوبية، الساعية للانفصال، إننا نرى مخطّطاتكم وندركها، ولن نسمح أبدا بتنفيذ خططكم، وسندمر مواقع المنظمات الإرهابية فوق رؤوسها في شمالي كل من سوريا والعراق".

وتابع: "لن نسمح بتأسيس وجود هيكلية إرهابية عند حدودنا الجنوبية".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق، عن تدمير 17 موقعا لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وانطلقت عملية "المخلب القفل" التركية شمال العراق في أبريل 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب شمالي سوريا والعراق.

المصدر: RT