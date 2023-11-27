 
مباشر

الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود أتراك شمالي العراق

أخبار العالم

الدفاع التركية تعلن مقتل 3 جنود أتراك شمالي العراق
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whq9

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 3 جنود أتراك في منطقة عملية "المخلب القفل" شمالي العراق.

وكتبت الوزارة في بيانها: "نعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والقوات المسلحة وأمتنا النبيلة".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق من الشهر الجاري عن تدمير 17 موقعا لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وانطلقت عملية "المخلب القفل" التركية شمال العراق في أبريل 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة، ضمن سلسلة عمليات عسكرية ضد الحزب شمالي سوريا والعراق.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا