تركيا تعلن تدمير 17 موقعا لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 17 موقعا لحزب العمال الكردستاني بشمال العراق.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان لها، يوم الجمعة، أن العملية العسكرية جرت في مناطق كاره ومتينا وهاكورك وقنديل في شمال العراق مساء الجمعة.

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وأضاف البيان أنه بنتيجة الغارات الجوية تم تدمير 17 موقعا، بما فيها مخابئ ومستودعات تابعة لحزب العمال الكردستاني، إلى جانب "تحييد عدد كبير من الإرهابيين"، حسب البيان.

وأكدت وزارة الدفاع أن القوات التركية "ستواصل محاربة الإرهاب بحزم".

يذكر أن الجيش التركي ينفذ بين حين وآخر عمليات عسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، والذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا.

المصدر: RT