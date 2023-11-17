تركيا تعلن تحييد مسؤول في حزب العمال الكردستاني شمال سوريا

حيدت الاستخبارات التركية، المسؤول الإيديولوجي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" (وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب العمال الكردستاني) المدعو علي سوباشي، في عملية شمال سوريا.

وقالت مصادر أمنية، إن "سوباشي كان مدرجا ضمن قائمة الإرهابيين المطلوبين، وانضم إلى صفوف التنظيم بمرحلة التأسيس".

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وأوضحت المصادر أن سوباشي كان يمتلك علاقات وثيقة مع قياديي التنظيم رفيعي المستوى في سوريا والعراق.

وكان سوباشي مسؤولا عن "نشر إيديولوجية التنظيم الانفصالي إلى الكوادر، وإعادة تجنيد كل من يحاول الهرب".

وتم تحييد سوباشي بعملية دقيقة نفذتها الاستخبارات التركية بعد تحديد مكانه في شمال سوريا.

وأظهرت التحريات أن سوباشي كان ينشط في تركيا وإيران والعراق، وخلال عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات المسلحة التركية شمال سوريا عام 2018، أصبح من القياديين المشرفين على المنطقة.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 13 عنصرا من تنظيم حزب العمال الكردستاني في عملية جوية شمال العراق في مناطق هاكورك وعملية "المخلب-القفل" شمال العراق.

وأكدت الوزارة استمرار العمليات بكل حزم حتى القضاء على آخر إرهابي في المنطقة. ​​​​​​​

وفي 17 أبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "بي كي كي" (حزب العمال الكردستاني) في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

المصدر: الأناضول