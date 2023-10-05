تركيا.. الاستخبارات دمرت مبنى وعدة مواقع تتبع وحدات "حماية الشعب الكردية" شمال سوريا

أعلنت السلطات التركية أن الاستخبارات دمرت مبنى وعدة مواقع تتبع وحدات "حماية الشعب الكردية" شمال سوريا، واستهدفت قيادات من التنظيم ردا على الهجوم الإرهابي الذي وقع الأحد في أنقرة.

وأكدت أنقرة أن من نفذ الاستهداف لقيادات من وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية ومواقع ومقرات لنفس التنظيم في الشمال السوري هي الاستخبارات التركية وليس الجيش التركي.

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وأوضحت أن الضربات الجديدة تمت بالطائرات المسلحة من دون طيار في الشمال السوري، مشيرة إلى أنه تم تدمير عدد كبير من منشآت الطاقة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الوحدات الكردية بالإضافة إلى مستودعات أسلحة وذخائر ومبان تتمركز فيها وحدات هجومية وتخريبية.

وشددت السلطات التركية على أن استهداف العناصر والأهداف الإرهابية سيتواصل حتى تحقيق كل الأهداف التي تم وضعها.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع التركية شن غارات جوية على معاقل تنظيم "بي كي كي" شمال العراق، وتحييد العديد من عناصره وتدمير 22 هدفا.

وذكرت في بيان أن الغارات نفذت من أجل تحييد تنظيم "بي كي كي" والعناصر الإرهابية الأخرى والقضاء على هجماتهم ضد الشعب التركي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق ولضمان أمن الحدود بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس الناشئة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

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وأضافت أنه "تم تنفيذ غارات جوية ضد أهداف إرهابية في مناطق متينا وهاكورك وغارا وقنديل وأسوس شمال العراق عند الساعة 19.00 بالتوقيت المحلي (+3 تغ) يوم الأربعاء".

وأوضحت أنه تم خلال الغارات تدمير 22 هدفا تتكون من كهوف ومخابئ وأوكار ومستودعات، مشيرة إلى أنه تم تحييد العديد من الإرهابيين بينهم مسؤولوهم.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة التركية ستواصل محاربة الإرهاب بكل عزيمة وإصرار من أجل حماية أمن تركيا وشعبها حتى القضاء على آخر إرهابي.

وأكد أنه "خلال الغارات تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين الأبرياء، والعناصر الصديقة، والأصول التاريخية والثقافية والبيئة".

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والأحد، وصل إرهابيان من تنظيم "بي كي كي" بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، حيث فجر أحدهما نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب عنصران من الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن كافة المنشآت العائدة لتنظيم "بي كي كي / واي بي جي" في سوريا والعراق، تعد "أهدافا مشروعة" للقوات التركية.

وقال غولر في تصريح أدلى به الأربعاء علق فيه على الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة "على الجميع أن يعلم بأن كافة المنشآت العائدة لتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا والعراق، تعد أهدافا مشروعة للقوات التركية".

وشدد غولر على أن موقف القوات المسلحة التركية ضد الإرهاب مستمر بنفس المبادئ.

وتابع قائلا: "كفاحنا ضد الإرهاب سيستمر بمزيد من الإصرار والمثابرة والتصميم إلى حين القضاء على جميع الإرهابيين الدمويين في هذه الجغرافيا".

المصدر: RT + الأناضول