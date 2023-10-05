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مراسلنا: المسيرات التركية تكثف القصف في شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

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كثفت المسيرات التركية عمليات القصف المركزة منذ صباح اليوم على نقاط في الحسكة، تل تمر، عامودا وقرية الأقوس حيث تنشر قواعد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال شرقي سوريا.

ولفت مراسلنا إلى أن المسيرات ضربت محطات نفط، فيما تحدثت وسائل إعلام كردية عن إسقاط مسيرة تركية  من نوع "بيرقدار".

مراسلنا: المسيرات التركية تكثف القصف في شمال شرقي سوريا  
RT
مراسلنا: المسيرات التركية تكثف القصف في شمال شرقي سوريا  
RT
مراسلنا: المسيرات التركية تكثف القصف في شمال شرقي سوريا  
RT

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصادر قولها إن الطائرات التركية جددت استهدافها لمواقع "قسد"، حيث قصفت بثلاث ضربات مواقع قريبة من قاعدة "استراحة الوزير" التابعة للجيش الأمريكي في ريف الحسكة الشمالي الغربي، واستهدفت طائرة تركية للمرة الثانية خلال قرابة ساعتين، سيارة عند نقطة الإنشاءات قرب المشيرفة على طريق الدرباسية القديم في ريف الحسكة.

وقصفت طائرة تركية المنطقة الصناعية "رحبة عسكرية" عند مفرق الدرباسية - تل تمر- الحسكة شمال غربي الحسكة، القريبة من قاعدة السد التابعة للجيش الأمريكي أيضا، كما استهدفت منشأة لـ"قسد" بالقرب في منطقة مشيرفة على طريق الدرباسية القديم، ما أدى إلى احتراق صهريج مازوت وإصابة 3 عمال.

ويأتي هذا التصعيد العسكري في عمليات القصف بعد ساعات من التهديدات التي أطلقها وزير الخارجية التركي، حيث قال أمس إنه "من الآن فصاعدا البنى التحتية ومنشآت الطاقة كافة التابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق أهداف مشروعة لقواتنا الأمنية".

المصدر: RT + سبوتنيك

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