الدفاع التركية تعلن تنفيذ غارات جوية على معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلنت وزار الدفاع التركية في بيان لها، عن تنفيذ غارات جوية على معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني شمال العراق.

وجاء في بيان الوزارة: "غارات جوية على معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي شمال العراق، وتحييد العديد من عناصره، وتدمير 22 هدفاً للتنظيم".

وتابع البيان "الضربات الجوية الليلة، نُفذت الساعة 7 مساء اليوم، والليلة الماضية كانت الضربات الجوية الساعة 8 مساء، والليلة التي قبلها كانت الساعة 9 مساء ".

ونشرت الوزارة مشاهد جوية للغارات أثناء استهداف المواقع، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

الدفاع التركية تنشر مشاهد ضرب أوكار إرهابيي "بي كي كي" في غارات جوية شمال #العراقhttps://t.co/OlpmPSxJr0pic.twitter.com/uep5BiV7da — Anadolu العربية (@aa_arabic) October 4, 2023

وعلقت الوزارة: "هكذا دمرت قواتنا الجوية الأهداف التابعة للإرهابيين شمال العراق الليلة الماضية".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة حزبا إرهابيا) شمالي العراق، وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا.

وجاء ذلك بعد أن تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية، صباح ذلك اليوم (الأحد)، لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: RT