وزارة الدفاع التركية تعلن تدمير 16 موقعا لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية مساء اليوم الثلاثاء، تدمير 16 موقعا (هدفا) لحزب العمال الكردستاني بضربات من سلاح الجو في شمال العراق.

وهذه الضربات الجوية استهدفت مواقعا لحزب "العمال الكردستاني" في مناطق متينا وجبال قنديل وغارا وهاكورك وآسوس، فيما انطلقت العملية عند الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي.

وقالت وزارة الدفاع التركية: "المواقع الـ16 التي تمّ تدميرها بالضربات الجوية هذه الليلة يوجد فيها إرهابيون "قياديون" من حزب العمال الكردستاني، كما تمّ تحييد العديد من مقاتلي التنظيم" .

ويوم الأحد الماضي، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن تدمير 20 هدفا تابعا لحزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة حزبا إرهابيا) شمالي العراق، وذلك عبر غارات جوية استهدفت معاقل التنظيم في مناطق متينا وهاكورك وقنديل وغارا.

وجاء ذلك بعد أن تعرض مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية، صباح ذلك اليوم (الأحد)، لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار، حيث نشرت وسائل إعلام تركية صورا للسيارة التي أقلت منفذي العملية الإرهابية في أنقرة وهي من طراز "رينو" فضية اللون تحمل لوحة تعريف تركية.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف المديرية بوزارة الداخلية التركية بالعاصمة أنقرة.

المصدر: RT