افتتاح مصلى للعسكريين الروس المسلمين في قاعدة حميميم بسوريا  

أعلنت وزارة الدفاع الروسية افتتاح مصلى في قاعدة حميميم الجوية الروسية للعسكريين الذين يعتنقون الإسلام، ليتمكن المسلمون في الجيش الروسي من أداء الصلوات في سوريا.

وأكدت الوزارة أن العسكريين المسلمين الذين يخدمون في الجيش الروسي يستطيعون أداء الصلاة وجميع الطقوس المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية في المصلى.

RT

ويقع المصلى قرب المعبد الميداني والكنيسة الصغيرة، مما يؤكد على تآخي العسكريين الروس، الذين يؤدون مهامهم جنبا إلى جنب في الحرب ضد الإرهاب رغم اختلاف دياناتهم وعقائدهم.

RT

وتم إنشاء المصلى على شكل منزل اليورت الشبيه بالخيمة، وتم تقديمه كهدية من قبل جمهورية كازاخستان.

RT

ونوهت الوزارة بأن هذه الهدية فوق العادية والقيمة من كازاخستان هي رمز للصداقة بين البلدين الشقيقين، وسوف تساهم بلا شك في تعزيز العلاقات بين الأفراد العسكريين في القوات الروسية رغم التباين في الأديان.

المصدر: RT