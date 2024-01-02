وفاة المعارض السوري رياض الترك في باريس

توفي المعارض السوري رياض الترك، عن عمر ناهز 93 عاما، يوم أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس والذي أمضى سنوات طويلة في السجن.

وقد نعته ابنته نسرين الترك على صفحتها في "فيسبوك"، وقالت: "وداعا والدي الغالي رياض الترك".

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ولد رياض الترك في مدينة حمص 1930، وتميز بمعارضته الشرسة للدولة السورية طوال فترة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي.

وبعد إطلاق سراحه من السجن لمدة سنوات وصلت إلى أكثر من 17 عاما، جرى سجنه مجددا في عام 2001 بسبب تصريحات إعلامية له ضد الدولة السورية. وتم على إثر ذلك إطلاق سراحه في نوفمبر 2002 لأسباب صحية، وكان يعاني من مشاكل في القلب ومن السكري.

وقالت ابنته خزامى الترك لوكالة "فرانس برس": "الوالد توفي وهو مطمئن وراض عن كل شي عمله، وكان محاطا بأحفاده وابنتيه".

وأضافت "أشعر بأن الكثير من السوريين يشعرون بالحزن عليه. لكن مثلما قال في كثير من الأحيان، بقية الشباب السوريين والسوريات سوف يكملون المشوار أكيد".

وكان الترك لفترة طويلة أمينا عاما للفصيل المنشق عن الحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) الذي حظرته الحكومة السورية.

المصدر: أ ف ب