سوريا .. حزب البعث يتحول في الانتخابات من "ثقة القيادة" إلى "ثقة الرفاق"

قرر "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سوريا، انتخاب ممثليه للبرلمان عبر مؤتمرات موسعة للمرة الأولى في تاريخه.

وذكرت صفحة القيادة المركزية للحزب وأمينه العام الرئيس السوري بشار الأسد، أن الأمين العام المساعد هلال الهلال، ناقش مع قياديي فروع الحزب "قرار القيادة الناظم لعملية الاستئناس الخاصة باختيار الرفاق البعثيين للدور التشريعي الثالث لمجلس الشعب السوري".

وأوضحت القيادة المركزية أنه وبموجب القرار "سيقوم البعثيون باختيار ممثليهم" إلى المجلس من خلال "مؤتمرات موسعة لفروع الحزب في سوريا".

وأشارت القيادة إلى أنها "المرة الأولى في تاريخ الحزب التي يتم فيها اختيار ممثليه لهذا الاستحقاق عن طريق هذا العدد الكبير من البعثيين وبشفافية عالية".

وقالت القيادة المركزية للحزب إن رئيس مجلس الشعب حموده الصباغ "شدد على ضرورة انتقاء الرفاق المرشحين وفقا لرؤية القائد بشار الأسد لتكون كتلة حزب البعث العربي الاشتراكي قدوة في خدمة الجماهير وتحقيق تطلعاتهم".

وكان "البعث" يختار ممثليه إلى المجلس بطريقة التعيين التي تتولاها قيادة الحزب.

وجرت العادة في الانتخابات التشريعية في سوريا أن تفوز "قائمة الجبهة" (قائمة الوحدة الوطنية منذ 2011) بكامل أعضائها الذين يتم اختيارهم من مرشحي "البعث"، إضافة إلى آخرين من الأحزاب الحليفة في "الجبهة الوطنية التقدمية".

المصدر: RT