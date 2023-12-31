مشاهد توثق استهداف كتائب المجاهدين لتجمعات آليات وجنود إسرائيليين (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين اليوم الأحد، مقطع فيديو يوثق استهداف تجمعات آليات وجنود إسرائيليين بالصواريخ وقذائف الهاون.

وقالت الكتائب في بيان: "مشاهد من استهداف كتائب المجاهدين لتجمعات آليات وجنود العدو الصهيوني في محاور التقدم في مدينة غزة بالصواريخ وقذائف".

وفي وقت سابق، نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تدمير آليات إسرائيلية في محاور مدينة خان يونس في قطاع غزة.

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

المصدر: RT