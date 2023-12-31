بيان فلسطيني عن "اعتداء" جنود إسرائيليين على عامل في محطة للوقود (فيديو)

نشرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا، اليوم الأحد، أدانت من خلاله الاعتداء الموثق لجنود إسرائيليين على موظف محطة التزود بالوقود في مخيم الفوار.

وجاء في البيان: "تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداء الآثم والوحشي الذي ارتكبه جنود الاحتلال بحق موظف محطة الوقود عند مدخل مخيم الفوار، وتعتبره يعكس عقلية فاشية وانحطاطا أخلاقيا يعاني منه جيش الاحتلال بتعامله مع الفلسطيني، حيث يتعمد إهانته واذلاله والتنكيل به دون أي سبب أو مبرر، وبما يعكس أيضاً حجم الجرائم التي يرتكبها هذا الجيش ضد المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وأضاف البيان: "تنظر الوزارة بخطورة بالغة لما أظهره هذا الفيديو وغيره من اعتداءات وانتهاكات جسيمة ضد المواطنين الفلسطينيين، وتؤكد أن ممارسات الاحتلال الموثقة والمصورة ليست أقل بشاعة وفظاعة أثناء اجتياحاتها واقتحاماتها للمناطق الفلسطينية".

وختم البيان: "إن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات الاحتلال يشجعه على ارتكاب المزيد من هذه الاعتداءات الهمجية".

المصدر: RT