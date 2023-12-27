سلاح جديد يدخل الخدمة.. القسام تعلن استهداف قوة إسرائيلية خاصة بصاروخ "RPO-A" المضاد للتحصينات

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم، استهداف قوة إسرائيلية خاصة ولأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود.

وأوضحت كتائب "القسام" في بيان: "كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية خاصة تحصنت في منزل في شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد لأول مرة بصاروخ RPO-A المضاد للتحصينات، ما أدى إلى مقتل وإصابة جميع الجنود المتحصنين في المنزل".

وأضافت: "تم استهداف طائرة مروحية بصاروخ سام 18 في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة"، فيما أفادت بأن "عناصرها يدكون تجمعات الاحتلال الإسرائيلي شرق البريج وسط قطاع غزة، بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

كما ذكرت أنها "استهدفت 7 آليات إسرائيلية بقذائف الياسين 105 في محور شارع غزة القديم بمنطقة جباليا البلد"، مؤكدة "إيقاع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح".

هذا وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع. فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 3 عسكريين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 498.

ومع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ82، تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

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المصدر: RT