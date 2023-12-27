الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في شمال غزة

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو من كاميرا مثبتة على خوذة أحد مقاتلي اللواء 460، تظهر مشاهد للاشتباكات وإطلاق النار في المعارك مع الفصائل الفلسطينية في حي الدرج والتفاح شمال غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: " توثيق من كاميرات الجسم الخاصة بمقاتلي مجموعة القتال التابعة للواء 460، الاشتباكات وإطلاق النار وقذائف آر بي جي، المعارك في مواجهة المخربين في بيارات (أراضي زراعية) الدرج والتفاح".

وأضاف: "قوات المشاة والمدرعات التي تعمل في منطقة الدرج والتفاح داهمت بيارات وعثرت على خمس فتحات أنفاق هجومية والعديد من الحفر لإطلاق القذائف الصاروخية".

وتابع الجيش في بيانه: "خلال النشاط في البيارة اشتبك المقاتلون مع عدد من المخربين الذين أطلقوا صوبهم صواريخ آر بي جي وأطلقوا النار من الأسلحة الخفيفة، وقضت القوات على المخربين من خلال النيران الدقيقة".

وأشار البيان إلى أنه "خلال الهجوم رصدت قوات مدرعة في المنطقة مخربين اثنين وهما يحملان السلاح ويزحفان باتجاه القوات فقضت عليهما من خلال إطلاق قذيفة مدفعية من دبابة".

بالإضافة إلى ذلك "تم أثناء الاشتباك إطلاق صاروخ مضاد للدروع على القوة ولم يصب الدبابة، فرصد مقاتلو المدرعات مصدر النيران وقضوا على المخرب الذي حاول استهداف القوة".

وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وأعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال اليوم الأربعاء.

المصدر: RT