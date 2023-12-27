تحديث مستمر.. "القسام" و"السرايا" تعلنان قتل جنود إسرائيليين وتدمير آليات على محاور التوغل بغزة

تواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات.

وأصدرت الفصائل الفلسطينية منذ صباح اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك في تلك المناطق، كما أعلنت عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين في كمائن، بالتزامن مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

سرايا القدس

15:35: أدت العملية في محور تقدم الكتيبة في خان يونس إلى ارتقاء مقاتلين 2 من سرايا القدس.

15:32: سرايا القدس: في تمام الساعة الواحدة ظهراً خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلب استخباري بالأسلحة المناسبة موقعين إياهم بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخان يونس.

15:10: سرايا القدس: أسقطنا طائرة إسرائيلية بدون طيار من طراز "Sky Racing" -رقم 523 - في سماء مدينة غزة.

14:12: سرايا القدس: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية بعبوة ناسفة وتم تدميرها بالكامل شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

11:30: سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات العدو في محاور التقدم بمدينة غزة.

09:22: سرايا القدس: قصفنا "ناحل عوز" بصواريخ الـ 107وقذائف الهاون.

كتائب القسام

15:45: كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

15:15: كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

1312: كتائب القسام تستهدف 4 جرافات عسكرية ودبابة ميركافا شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

يتبع..