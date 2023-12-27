الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 498 عسكريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم مقتل 3 عسكريين لترتفع حصيلة قتلاه إلى 498 منذ الـ7 من أكتوبر، وإلى 164 منذ بدء عمليته البرية في غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي في بيانه إلى مقتل:

الملازم يارون إليعيزر تشيتيز 23 عاما، وهو نائب قائد السرية في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب افرايم يخمان 21 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

الرقيب إيتاي بوتون 20 عاما، مقاتل في كتيبة شاكيد لواء جفعاتي، قتل في معركة شمال قطاع غزة.

ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي بلغت حصيلة المصابين في صفوفه منذ 7 أكتوبر نحو 2066 جريحا، فيما بلغ عدد الجرحى منذ انطلاق العملية البرية في غزة نحو 874.

ومن الجانب الفلسطيني أعلنت وزارة الصحة في غزة أمس ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20915، والجرحى إلى 54918 منذ الـ7 من أكتوبر.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ81 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط كارثة إنسانية وصحية.

المصدر: RT