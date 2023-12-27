"سرايا القدس" تعلن مقتل اثنين من مقاتليها خلال التصدي لتوغل إسرائيلي بخان يونس

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، التصدي لقوة إسرائيلية خاصة على محور الكتيبة بخان يونس، كما أشارت إلى مقتل اثنين من مقاتليها في الاشتباكات.

وقالت "سرايا القدس" في بيان على قناتها في "تلغرام": "في تمام الساعة الواحدة ظهرا خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع قوة صهيونية راجلة قوامها 10 جنود وكلب استخباري بالأسلحة المناسبة موقعة إياها بين قتيل وجريح في محور الكتيبة بخان يونس".

وأضافت في بيان منفصل: "العملية في محور تقدم الكتيبة بخان يونس أدى إلى ارتقاء شهيدين من سرايا القدس".

هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة، وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21110 قتلى، والجرحى إلى 55243 منذ الـ7 من أكتوبر.

المصدر: RT