صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21110 قتلى

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 21110 قتلى، والجرحى إلى 55243 منذ الـ7 من أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 18 مجزرة بحق عوائل بكاملها خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 195 قتيلا و325 جريحا".

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية زادت من وتيرة استهدافها لمحيط مجمع ناصر الطبي، معربا عن خشيته من تكرار ذات السيناريو الذي لحق بمجمع الشفاء الطبي.

وطالب القدرة المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة لضمان حماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه، وبالتدخل العاجل لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

ولفت إلى "أن وزارة الصحة استقبلت وفدا طبيا من خلال مؤسسة "رحمة حول العالم في أمريكا" لمساندة الطواقم الطبية خلال العدوان الغاشم، كما وصلت فرق طبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات صحية دولية للعمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي".

كما أشار إلى أن وزارة الصحة بدأت بتشغيل المستشفى الميداني الإندونيسي في رفح بالتعاون مع مؤسسة "أطباء بلا حدود – فرنسا" لمتابعة الإصابات المحولة من المستشفيات لتخفيف العبء عنها.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ82 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT