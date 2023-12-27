تحديث مستمر.. غارات إسرائيلية مكثفة واشتباكات عنيفة على مختلف المحاور في غزة واستمرار انقطاع الشبكات

أفاد مراسل RT بشن القوات الإسرائيلية غارات مكثفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور، مع استمرار انقطاع شبكات الإنترنت والاتصالات عن القطاع.

محور الشمال..

أسفر استمرار القصف وعمليات القنص الإسرائيلية في مناطق شمال القطاع إلى مقتل 6 فلسطينيين في حي الصفطاوي شمال غزة

كما استقبل مجمع الشفاء الطبي 7 قتلى بعضهم من أحياء التفاح والدرج جراء القصف المتواصل.

محور الوسط..

تستمر الاشتباكات الضارية بين مقالتي الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في منطقة جحر الديك، تزامنا مع قصف مدفعي عنيف بالدبابات الإسرائيلية شرق المنطقة الوسطى من القطاع.

كما تم إخلاء مدرسة بنات المغازي من النازحين جراء تعرضها للقصف المدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي اسفر عن مقتل 5 أشخاص وعدد من الإصابات.

بالتزامن تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على مخيمات البريج والمغازي، مع سماع أصوات اشتباكات في محاور التوغل.

وأشار مراسلنا على وقوع عدد من الشهداء والجرحى عقب قصف القوات الإسرائيلية مدرسة تابعة للأونروا تآوي نازحين في مخيم المغازي .

محور الجنوب..

استقبل مشفى يوسف النجار عددا من الإصابات عقب استهداف منزل شرق مدينة رفح، تزامنا مع تفجير القوات الإسرائيلية منازل في المنطقة الحدودية لخزاعة شرقي خان يونس.

بيانات القسام..

أعلنت "كتائب القسام" اليوم استهداف قواتها 4 جرافات عسكرية ودبابة "ميركافا" إسرائيلية شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

المصدر: RT