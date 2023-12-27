وسائل إعلام إسرائيلية تنشر صورا تظهر حجم الدمار في مستوطنة كريات شمونة جراء صواريخ "حزب الله" (صور)

نشرت وسائل إعلام عبرية صورا تظهر حجم الدمار في المباني والطرقات في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية، عقب استهدافها بعشرات الصواريخ من قبل "حزب الله" اللبناني.

وأظهرت الصور تضرر عدد من المنازل وإصابتها جراء قصفها بصواريخ "كاتيوشا" التي أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان، دون الإبلاغ عن إصابات بشرية.

ومساء اليوم الأربعاء، أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية بـ30 صاروخ "كاتيوشا".

ومساء اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة عدد من المنازل في مستوطنة كريات شمونة، إثر وقوع صواريخ تم إطلاقها من لبنان، أدت إلى اندلاع حرائق.

ويوم الاثنين، قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق مجموعة كبيرة من المستوطنات الشمالية اعتبارا من الساعة السادسة صباحا حتى إشعار آخر، خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله" اللبناني.

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هذا ويتواصل تبادل إطلاق النار بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي وذلك منذ 7 أكتوبر، وقد نفذ "حزب الله" استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية.

المصدر: RT