قائد البحرية الإيرانية يكشف مواصفات المعدات المنضمة حديثا إلى سلاح البحر

أعلن قائد سلاح البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني عن دخول أجهزة عسكرية جديدة من ضمنها منظومات صاروخية بعيدة المدى وطائرة مسيّرة في خدمة الأسطول الحربي للجيش الإيراني.

وفي مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال الأدميرال شهرام إيراني: "تم اليوم الكشف عن آخر إنجازات قواتنا المسلحة في مجال المنظومات الصاروخية البعيدة المدى والمسيّرات في كافة المجالات، كما تم تدشين منظومات طائرات مروحية تلتحق لأول مرة بمنظومات المعلوماتية".

وأضاف الأدميرال إيراني: "انضمت هذه المعدات الدفاعية والعملياتية لأسطول الجنوب التابع لسلاح البحر في الجيش والمنطقة الثالثة في ميناء كنارك".

وفي تعليقه على انضمام صواريخ "كروز" البحرية إلى القوات البحرية الإيرانية، قال شهرام إيراني: "إن منظومة "طلائية" الصاروخية التي يصل مداها إلى 1000 كيلومتر، ذكية بالكامل، بحيث يمكنها تحديد أهداف جديدة خلال طيرانها، أي أن من الممكن أن يقوم الصاروخ بتغيير وجهته تلقائيا ويستهدف هدفا آخر، ويمكن لهذا الصاروخ مباغتة أهدافه أيما مباغتة".

وأردف: "الصاروخ الجديد الآخر الذي انضم إلى القوات البحرية اليوم هو صاروخ "نصير" البحري..يصل مدى هذا الصاروخ إلى 100 كيلومتر، وهذا الصاروخ أيضا ذكي بالكامل ويتمتع بقدرة على تدمير أهدافه في ساحة المعركة كبيرة جدا..يتم تركيب هذا الصاروخ على العديد من المنظومات الصاروخية التابعة للقوات البحرية الإيرانية حاليا، ومن المقرر أن يتم تركيب منظومة من هذا الصاروخ على السفينة المتواجدة في ميناء كنارك".

وفي إشارة إلى الأسلحة الأخرى التي من المقرر أن تنضم إلى القوات البحرية اليوم، أوضح إيراني قائلا: "منظومات الحرب الالكترونية تساعدنا كثيرا في تطوير صناعتنا العسكرية المتطورة التي لم نكن نمتلكها سابقا، وفي هذا الصدد، فإن صناعاتنا الدفاعية تمكنت من تطوير نفسها في كافة المجالات لأول مرة، ويمكن تركيب المنظومات المطلوبة على أماكنها الخاصة مثل طائرات الهليكوبتر والسفن الحربية والزوارق والمدمرات، حيث تم الكشف اليوم عن أول طائرة هليكوبتر مجهزة بهذه المنظومة، ومستقبلا سيتم تركيب هذا النظام على جميع طائرات الهليكوبتر المتواجدة لدينا".

وأضاف: "جزء منها يعمل في مجال الخداع والتعامل مع كافة أنواع الصواريخ ذات الحساسيات المختلفة، والتي تم تركيب النظام الخاص بها أيضا على هذه المروحية".

واستطرد الأدميرال إيراني: "في ما يتعلق بطائرات الاستطلاع، فإنها تلعب دورا كبيرا في العديد من المجالات..لدينا جزء من المعلومات في مجال الاستطلاع تسمى المعلومات البيضاء، وجمع هذه المعلومات هو من مسؤولية القوات البحرية المتواجدة في المحيطات، وقد ساهمت هذه المعلومات بتوفير الأمن لجنودنا في القوات البحرية كثيراً".

وأعلنت القوات البحرية الإيرانية تعزيز تشكيلاتها البحرية بصواريخ مجنحة من طرازي "الطليعة" و"ناصر" ومسيرات ومروحيات وغيرها من الأسلحة الجديدة.

المصدر: "مهر"