"الأمير الزاهد".. حمد بن جاسم ينعى أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح

نعى رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، الذي وافته المنية أمس السبت، واصفا إياه بـ"الأمير الزاهد الذي سعى لخدمة الناس".

وقال حمد بن جاسم عبر منصة "X": "رحم الله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأمير الزاهد الإنسان الذي كان همه الأول وغايته الأسمى نيل رضا الله وخدمة الناس بكل ما يستطيع".

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وتمنى التوفيق للشيخ مشعل الأحمد الصباح في خدمة بلاده وشعبه وتولي المسؤولية.

رحم الله أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، الأمير الزاهد الإنسان الذي كان همه الأول وغايته الأسمى نيل رضا الله وخدمة الناس بكل ما يستطيع. وإنا لنسأله عز وجل أن يتغمد الأمير الراحل بواسع رحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وندعو الله العلي القدير أن يعين الشيخ مشعل الأحمد الصباح… — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) December 16, 2023

ونعى قادة العديد من الدول العربية والغربية أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية أمس السبت، ونكست أعلامها وأعلنت الحداد الرسمي.

ونادى مجلس الوزراء الكويتي، في وقت لاحق السبت، بولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أميرا للبلاد.

المصدر: RT