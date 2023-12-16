الديوان الأميري الكويتي يعلن وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

نعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله: "ببالغ الحزن والأسى ننعي إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والاسلامية وفاة المغفور له سمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعيين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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ودخل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح المستشفى في نهاية نوفمبر الماضي بسبب وعكة صحية طارئة.

المصدر: وكالات