مجلس الوزراء الكويتي ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد

نادى مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميرا للبلاد، وذلك في أعقاب وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت.

وقال مجلس الوزراء، في بيان له، إنه "ينادي بولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد".

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وأضاف البيان أن "دولة الكويت تعلن الحداد الرسمي لمدة 40 يوما وإغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الثلاثاء 19 ديمسبر 2023".

ونعى الديوان الأميري الكويتي، اليوم السبت، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

عاجل / مجلس الوزراء ينادي بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد#كونا#الكويتpic.twitter.com/Cz9fX4Sx94 — كونا KUNA (@kuna_ar) December 16, 2023

المصدر: كونا