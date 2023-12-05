بن سلمان يشرف على حفل زواج ابنة شقيقه (صور)

أشرف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على حفل زواج الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على ابنة شقيقه الأمير الراحل أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لولي العهد، على منصة x، لقطات من حضور بن سلمان لحفل الزواج.

وقال العساكر: "سمو سيدي ولي العهد يشرف حفل زواج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على كريمة صاحب السمو الملكي الامير احمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله".

سمو سيدي #ولي_العهد يشرف حفل زواج صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على كريمة صاحب السمو الملكي الامير احمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله pic.twitter.com/UhUsDyxEXw — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) December 4, 2023

وتفاعل عدد من رواد منصة X مع الصور التي نشرها مدير مكتب ولي العهد، نستعرض بعضها.

#محمد_بن_سلمان



الله يصبح وجهك بصبحً دروبه ما تضيق

من وين ما وجهت به جتك الدروب موسعة pic.twitter.com/y0ety06ztk — فايز المالكي (@fayez_malki) December 4, 2023

احتراماً وتقديراً لأخيه الأكبر ..



سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يُقبِّل يد أخيه الأمير سلطان بن سلمان ، خلال حضورهما اليوم حفل زواج كريمة أخيهم الأمير أحمد بن سلمان رحمه الله.



💚💚 pic.twitter.com/XWAt0VmhwJ — خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 4, 2023

ماشاء الله تبارك الله الف مبروك سيدي الملك سلمان بمناسبة زواج الامير عبدالله بن عبدالعزيز والاحفيدة الاميرة علياء@KingSalman@abdulrahman#ال_سعود#ولي_العهد_الأمير_محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/KHkgRMXuBx — فاتن (@fatn800) December 5, 2023

في ليلة من ليالي السعد والفرح شرف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفل زواج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود على كريمة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله#عبدالله_بن_عبدالعزيز_بن_ماجدpic.twitter.com/WceKXboxWo — بندر العنزي (@320Bandar) December 5, 2023

المصدر: RT