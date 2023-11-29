"رويترز" عن مسؤول إسرائيلي: حماس لديها ما يكفي من الأسرى لتمديد الهدنة يومين أو ثلاثة

أفادت وكالة "رويترز" نقلا عم مسؤول إسرائيلي بأن حركة "حماس" لديها ما يكفي من الأسرى لتمديد الهدنة بينها وبين تل أبيب يومين أو ثلاثة أيام إضافية.

ونقلت "رويترز" عن المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، قوله: "نعلم من قائمة النساء والأطفال بأن هناك رهائن آخرين تحتجزهم حماس بما يسمح بيومين إضافيين على الأقل، وربما ثلاثة أيام".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اليوم الأربعاء، بأن الدوحة متفائلة للغاية بتمديد الهدنة بين إسرائيل و"حماس" مرة أخرى وأن المفاوضات تجري في بيئة إيجابية.

وتنتهي اليوم الأربعاء الهدنة بين "حماس" وإسرائيل فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

وأفاد مصدر لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق بأن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، والتي من المقرر أن تنتهي غدا الخميس عند الساعة السابعة صباحا.

وقد اندلعت الحرب الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر، في عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الاقصى، ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيليا بينهم عسكريون.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف قتيل (أغلبهم من الأطفال والنساء)، وإصابة نحو 36 ألفا آخرين؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينياً، وإصابة نحو 3000 آخرين.

المصدر: "رويترز" + RT + "أ ف ب"