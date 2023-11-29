مصادر لـRT: لا جديد في جعبة الموفد الفرنسي إلى لبنان

أفادت مصادر لـRT بأن لا جديد في جعبة الموفد الفرنسي إلى لبنان جان إيف لو دريان، وأن لقاءاته ستتركز على سبل إنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من سنة في لبنان.

وقالت المصادر إن لقاءات لو دريان ستتركز حول الموقف السابق للجنة الخماسية حول ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي وعدم زج لبنان في صراعات المنطقة.

واستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لودريان قبل ظهر اليوم الأربعاء في السراي الحكومي، بحضور سفير فرنسا في لبنان هيرفيه غارو ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.

وخلال الاجتماع شدد الموفد الفرنسي على أن "زيارته لبنان تهدف إلى تجديد تأكيد موقف "اللجنة الخماسية" بدعوة اللبنانيين الى توحيد الموقف والاسراع في انجاز الانتخابات الرئاسية، وإبداء الاستعداد لمساعدتهم في هذا الإطار".

وأفاد بأنه سيجري لقاءات واجتماعات عدة تهدف إلى "تأمين التوافق اللبناني حيال الاستحقاقات الراهنة".

هذا والتقى الموفد الفرنسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، وقائد الجيش العماد جوزيف عون.

ويستمر الفراغ الرئاسي في لبنان مع فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، علما أن أيا من الفرقاء اللبنانيين لا يحظى بأكثرية تمكنه من إيصال مرشحه إلى هذا المنصب.

ويزيد الشغور الرئاسي الوضع الاقتصادي سوءا في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

المصدر:RT