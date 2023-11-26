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لودريان في بيروت الأربعاء المقبل لتحريك ملف الاستحقاق الرئاسي

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لودريان في بيروت الأربعاء المقبل لتحريك ملف الاستحقاق الرئاسي
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أفادت مراسلتنا بأن الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، سيتوجه إلى بيروت الأربعاء المقبل لاستئناف جهود تحريك ملف الاستحقاق الرئاسي بعد جمود مستمر منذ نوفمبر 2022.

وأضافت مراسلتنا أن لودريان سيستأنف المهمة التي بدأها قبل أشهر والرامية إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الفراغ المتمادي منذ 1 نوفمبر 2022.

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ومنذ تعيين لودريان في يونيو الماضي مبعوثا خاصا، زار لبنان عدة مرات والتقى مسؤولين لبنانيين وقادة أحزاب فاعلة من دون أن تثمر جهوده.

ويستمر الفراغ الرئاسي في لبنان مع فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، علما أن أيا من الفرقاء اللبنانيين لا يحظى بأكثرية تمكنه من إيصال مرشحه إلى هذا المنصب.

ويزيد الشغور الرئاسي الوضع الاقتصادي سوءا في وقت تشهد البلاد منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850.

المصدر: RT

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