لودريان يوجه رسالة للنواب اللبنانيين: ما هي صفات الرئيس المستقبلي؟

وجه الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان إيف لودريان رسالة لـ38 نائبا لبنانيا من رؤساء كتل وتغييريين ومستقلين، متسائلا: "ما الصفات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها؟".

وقال لودريان في رسالته: "نظرا للضرورة الملحة للخروج من الطريق المسدود الحالي على الصعيد السياسي، الذي يعرض مستقبل بلدكم لمخاطر جمة، اقترحت على النواب أن أدعوهم في شهر سبتمبر إلى لقاء يرمي إلى بلورة توافق بشأن التحديات التي يجب على رئيس الجمهورية المستقبلي مواجهتها والمشاريع ذات الأولوية التي يجب عليه الاضطلاع بها، وبالتالي، المواصفات الضرورية من أجل تحقيق ذلك".

وأوضح أن "هذا اللقاء الذي يتمحور حصرا حول هذه المسائل، يهدف إلى توفير مناخ من الثقة واتاحة اجتماع مجلس النواب في أعقاب ذلك وضمن ظروف مؤاتية لإجراء انتخابات مفتوحة تتيح الخروج من هذه الأزمة سريعة".

وأضاف: "بهدف التحضير لهذا اللقاء أوجه إليكم هذه الرسالة طالبا منكم بشكل رسمي إجاباتكم الخطية والموجزة قدر المستطاع على السؤالين التاليين: ما هي، بالنسبة إلى فريقكم السياسي، المشاريع ذات الأولوية المتعلقة بولاية رئيس الجمهورية خلال السنوات الستة المقبلة؟ وما هي الصفات والكفاءات التي يجدر برئيس الجمهورية المستقبلي التحلي بها من أجل الاضطلاع بهذه المشاريع؟".

يذكر أن آخر جلسة عقدها مجلس النواب اللبناني كانت في 14 يونيو الماضي، وكانت الجلسة الـ12 التي يفشل فيها في انتخاب رئيس للبلاد خلفا للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022.

المصدر: "النشرة" + RT