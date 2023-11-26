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حافلة تحمل على متنها أسرى أطفال فلسطينيين تغادر سجن عوفر باتجاه بيتونيا بالضفة الغربية

الرئيس السيسي يشكر أمير قطر الشيخ تميم

أخبار العالم العربي

الرئيس السيسي يشكر أمير قطر الشيخ تميم
Globallookpress
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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد عن شكره لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد على جهوده المبذولة لإتمام الهدنة في قطاع غزة.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، كتب الرئيس السيسي: "أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين".

وأضاف السيسي: "أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة".

الرئيس السيسي يشكر أمير قطر الشيخ تميم

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ51 تزامنا مع اشتباكات عنيفة في الضفة الغربية، وتهديدات إسرائيلية باستئناف القتال في غزة فور انتهاء الهدنة.

وتستمر الهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة "حماس" لليوم الثالث على التوالي، فيما تتم مساء إجراءات إفراج الجانبين عن دفعة جديدة من المحتجزين والأسرى.

ومساء يوم أمس السبت، نجحت الوساطة القطرية والمصرية في تذليل العقبات التي واجهت صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" في اليوم الثاني للهدنة، بعد إعلان "كتائب القسام" تأجيل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاقية الهدنة الموقعة.

المصدر: RT

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