الولايات المتحدة تطالب بإشراك جميع الفصائل الفلسطينية في صفقة التبادل

قال مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي جيك ساليفان إن إطلاق سراح الرهائن ينبغي ألا يقتصر على حركة حماس، بل أن يطال أيضاً بقية الفصائل الفلسطينية التي تحتجز رهائن منذ هجمات 7 أكتوبر.

قال ساليفان خلال مقابلة مع شبكة "NBC": "نحن نعلم أن حماس ليست هي وحدها التي تحتجز رهائن، بل أيضًا الجهاد الإسلامي، وفصائل أخرى إرهابية متورطة في الهجوم الوحشي الذي وقع في 7 أكتوبر، على حد تعبيره.

بالإضافة إلى ذلك، الرهائن، وفقًا لساليفان، موجودون في أيدي "مجموعات أخرى" لم تكن متورطة بشكل مباشر في هجوم 7 أكتوبر، ولكنها مرتبطة بشكل غير مباشر بحماس والجهاد الإسلامي.

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وأضاف المسؤول الأميركي: لذا فإن جهودنا تهدف إلى ضمان مشاركة كل هذه الفصائل بطريقة أو بأخرى في الصفقة، والهدف منها هو إعادة جميع الرهائن الذي بقوا على قيد الحياة إلى عائلاتهم.

وفي الوقت نفسه، اعترف بأن الولايات المتحدة لا تعرف “العدد الدقيق للرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة”. وقال ساليفان: لن نعرف حتى يصل هؤلاء الرهائن إلى السلطات ومن ثم إلى عائلاتهم.

يذكر أنه في 22 نوفمبر، توصلت حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية، لاتفاق تهدئة يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 4 أيام على أن يتم خلالها تبادل الأسرى من الطرفين، بواقع 50 إمرأة وطفلاً ومراهقًا (تحت سن 19 عامًا) ممن تحتجزهم حماس في قطاع غزة، مقابل 150 إمرأة وطفلاً ومراهقًا (تحت سن 19 عامًا) ممن تحتجزهم إسرائيل في سجونها.

المصدر: تاس