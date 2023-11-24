السعودية تحتضن أكبر مهرجان "وليمة"على مستوى الشرق الأوسط (فيديو+ صور)
انطلقت أمس الخميس فعاليات مهرجان "الوليمة" للطعام السعودي، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي في نسخته الثالثة، حيث يستقبل زواره على مدار 10 أيام متتالية في جامعة الملك سعود بالرياض.
ويعد المهرجان الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويعيش زواره في 13 منطقة تُلبّي جميع الأذواق والاهتمامات لمختلف الفئات، إضافة إلى منطقة الدولة المشارِكة اليونان، والتي تستعرض من خلالها ثقافتَها في مجال الطهي، ومنتجاتِها وأطباقها التقليدية.
حياكم الله في #مهرجان_الوليمة للطعام السعودي.. شرفونا ونورونا 🤩https://t.co/meGfHdrbKv#هيئة_فنون_الطهيpic.twitter.com/OTVxI1FW7W— هيئة فنون الطهي (@MOCCulinary) November 19, 2023
كما يقدم المهرجان تجارب ثرية وفريدة عبر تذوق الأطعمة التقليدية في مكان خاص. ويشتمل المهرجان على أنشطة ثقافية وتعليمية مسلية، يبرُز من خلالها تراث المملكة الغني بالوصفات المختلفة والأصيلة.
ويوفر المهرجان لزواره عربات الجولف والباصات الترددية إلى المواقف المخصصة لهم إضافة إلى منطقة لبيع التذاكر .
تغطية #ناصر_السبيعي لـ #مهرجان_الوليمة— 𝙼𝙸𝚁𝙾 (@_MIRO5) November 23, 2023
التغطيه متميزه و متكامله من جميع النواحي🤩🤍🤍 pic.twitter.com/8FZxSaF1se
لايفوتكم مهرجان الوليمة للطعام السعودي— Saudiiah Repat (@Saudiah_Reeepat) November 23, 2023
مهرجان لطيف، اكلت من الاكل السعودي لين طفحت🤣
فيه مأكولات من جميع مناطق السعودية
مستمر للويكند وموقعه عند جامعة ملك سعود https://t.co/a6csCeZ5qepic.twitter.com/3K9gHCZBNR
المصدر: سبق