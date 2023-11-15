اشتية: القطاع جزء من أراضي عام 67 ولا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن قطاع غزة هو جزء من الأراضي المحتلة عام 67، مشيرا إلى أن "الأراضي المحتلة" وحدة واحدة ولا يمكن تجزئتها وأن عاصمتها القدس.

ولفت اشتية إلى أن الشعب الفلسطيني "يواصل نضاله المشروع لتجسيد سيادة الدولة المستقلة لتصبح واقعا على الأرض، تنهض من بين ركام البيوت والدماء النازفة على امتداد الوطن الجريح".

إقرأ المزيد

وأضاف في بيان بمناسبة حلول الذكرى الـ35 لإعلان الاستقلال: "إنه رغم نزف الجراح، والتضحيات الجسام، وشلالات الدم الممتدة من رفح إلى جنين، وسحب الدخان التي تسد الأفق، بحرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في غزة، قتلا وقصفا، وحصارا، وتجويعا، فإن شعبنا يزداد يقينا وإيمانا بحتمية انتصار الوطن على الاحتلال، والدم على السيف، وأن الدماء التي نزفت على مدى 100 عام من النضال، لن تذهب هدرا".

وتابع في البيان: "ليست الحشود البشرية التي تتدفق في شوارع العواصم العالمية، إسنادا وتضامنا مع عذابات شعبنا، واعتراف 140 دولة بحق شعبنا بالحرية، وتصويت 120 دولة لصالح حقوقنا الوطنية، سوى التعبير الحقيقي عن انحسار رواية المحتل، وهشاشتها أمام سطوع الحق، وصور آلاف الضحايا من الأطفال، والنساء، والمرضى، والجرحى بالمستشفيات التي حولتها آلة الحرب والتطهير العرقي إلى مقبرة للأطفال، حسب تعبير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش".

إقرأ المزيد

وقال: "سنواصل الاضطلاع بمسؤولياتنا تجاه أهلنا في قطاع غزة، الذي لم نغادره، ونواصل تقديم الخدمات لأهلنا... فلا دولة في غزة، ولا دولة بدون غزة".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ40 مع استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وتواصل الاشتباكات في عدة محاور، في ظل كارثة صحية وإنسانية فيه واقتحام للمشافي.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 11500 ألف شخصا، بينهم 4710 أطفال، وأكثر من 3130 امرأة، ونحو 198 فردا من الكوادر الطبية، و21 رجلا من طواقم الدفاع المدني، و51 صحافيا، وما يزيد عن 29 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من الأطفال والنساء.

المصدر: وكالة وفا + RT