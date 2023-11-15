لافروف لـRT: واشنطن لا تريد إنهاء النزاع في غزة بطريقة لا تريدها تل أبيب وقيام دولة فلسطين حتمي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في حديث خاص لـRT أن وقف إطلاق النار وحل المشاكل الإنسانية في قطاع غزة يمثل أولوية الآن، وأن قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.

وحول الحرب على غزة، أوضح لافروف أن "واشنطن لا تريد تقييد أيدي إسرائيل والسبب برأيي أن واشنطن لا تريد إنهاء النزاع بطريقة لا تريدها تل أبيب".

وأكد أن "قيام دولة فلسطينية أمر حتمي لا مفر منه.. علينا التأكد من عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر أو الأردن".

إقرأ المزيد