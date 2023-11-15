لافروف: إيران ولبنان لا تريدان التورط في الصراع حول فلسطين

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن طهران وبيروت لا تريدان التورط في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولن تشاركا فيه إذا لم تكن هناك استفزازات.

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جاء ذلك فيما نقلته RT عن الوزير خلال مقابلة تلفزيونية معه، حيث تابع: "لا أعتقد أن إيران أو لبنان يرغبان في التورط في هذه الأزمة، ولا أرى أي رغبة من جانب أي من الدولتين لشن حرب واسعة النطاق في المنطقة. المشكلة في التعامل مع ضبط النفس هذا بوصفه ضوء أخضر للقيام بكل ما تريده في غزة. هذا خطأ كبير".

وقال لافروف إن الولايات المتحدة ربما تريد أن "تخرج أزمة غزة خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أنها غير مستعدة لأي شيء سوى هدنة إنسانية بلا التزامات، وهي لا تريد عمليا "تقييد أيدي إسرائيل".

وكانت مراسلتنا قد أفادت، الاثنين الماضي، بقصف الطيران الحربي الإسرائيلي أطراف بلدات الناقورة واللبونة والبستان في القطاع الغربي جنوب لبنان، كما قصف الجيش الإسرائيلي بشكل عنيف أطراف بلدتي بليدا ومحيبيب وميس الجبل بالقذائف المدفعية والفوسفورية في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

من جانبه أعلن "حزب الله" عن استهداف مواقع وقوات عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان، فيما تشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل، 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي