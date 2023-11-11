مراسلنا: قتلى وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة

أفاد مراسل RT بمقتل طفلة وإصابة 5 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد مراسلنا استهداف القوات الإسرائيلية لعائلة نازحة من منطقة وادي غزة، ووقوع عدد من القتلى والجرحى جلّهم من الأطفال والنساء والشيوخ.

وشن الطيران الإسرائيلي في وقت سابق اليوم سلسلة غارات جديدة على الشمال الشرقي لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، واستهدف منزلا مأهولا في المخيم، موقعا عشرات القلتى والجرحى.

وأشار مراسلنا إلى أن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة بدوان غرب مخيم النصيرات بلغ 6 قتلى إلى جانب عدد من المصابين.

وأكد مراسلنا وصول جثمان إمراة قتلت في القصف إلى جانب إصابتين من جيران منزل عائلة حمدان المستهدف بالقرب من مسجد المجاهدين غرب خان يونس.

كما استهدف القصف شرقي بلدة القرارة الواقعة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يتبع..