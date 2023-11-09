رئيس الكنيست الإسرائيلي: نخوض حربا ضد الإسلام الراديكالي في غزة

قال رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا إن إسرائيل تخوض حربا ضد "الإسلام الراديكالي" في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة.

وقال في رسالة للبرلمان النمساوي إن " إسرائيل تقف في الخطوط الأمامية للحرب ضد الإسلام الراديكالي. وإذا لم يهزموا، فلن يكون أي مجتمع غربي في مأمن من ذلك"، بحسب زعمه.

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة أدت إلى مقتل 10812 فلسيطينيا بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة و667 مسنا بالإضافة إلى 26905 مصابين، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في غزة الخميس.

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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إنه "أصبح من المحتم الآن توسيع نطاق الحرب، بسبب تزايد حدة الحرب الإسرائيلية ضد السكان المدنيين في غزة".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على إعلان البيت الأبيض حول هدنة الـ4 ساعات اليومية إن إسرائيل لن توقف إطلاق النار في غزة.

المصدر: يديعوت أحرنوت