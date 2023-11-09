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مصادر إسرائيلية تتحدث عن اعتراض جديد في إيلات هو الثالث خلال الساعات الأخيرة

وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على إعلان البيت الأبيض حول هدنة الـ4 ساعات اليومية: لن نوقف إطلاق النار

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الإسرائيلي ردا على إعلان البيت الأبيض حول هدنة الـ4 ساعات اليومية: لن نوقف إطلاق النار
Globallookpress
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت ردا على إعلان البيت الأبيض حول هدنة الـ4 ساعات اليومية أن إسرائيل لن نوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي في قاعدة كيريا في تل أبيب إن الجيش لن يوقف إطلاق النار حتى يعيد الأسرى، وأنه لن تكون هناك "تسوية مع من قتل مواطنينا".

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واضاف غالانت أن إسرائيل لن توقف هجومها حتى يتم "القضاء على حركة حماس".

وأكد أن الهجمات التي ضربت إيلات هي رسائل من طهران.

وقال إن القتال في قطاع غزة "سيتواصل حتى لو استمر لسنوات".

وتابع إن الجنود الإسرائيليين "يتقدمون وينفذون المهام.. وهم في قلب مدينة غزة... لن نوقف القتال حتى نعيد الرهائن".

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم فتح ممرين إنسانيين لمغادرة المدنيين مناطق القتال في شمال قطاع غزة عبر هدنة لمدة 4 ساعات يوميا هناك.

المصدر: RT

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