الجيش الإسرائيلي يصعد هجماته في غزة واشتباكات ضارية على عدة محاور

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، تصعيد هجماته ودعم التقدم البري لقواته داخل قطاع غزة، وهذه اللحظات تسمع دوي اشتباكات ضارية مع مقاتلي الفصائل الفلسطينية على عدة محاور بغزة.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فلسطينية، "تجري الآن اشتباكات عنيفة بين عناصر كتائب القسام والجيش الصهيوني في حي النصر شمال غرب غزة، وفي منطقة مجمع أنصار جنوب غرب غزة".

وبحسب شهود عيان، "تجري اشتباكات عنيفة جدا بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في محيط مستشفى النصر بغزة".

وتسمع دوي انفجارات ضخمة واشتباكات عنيفة في منطقة مجمع أنصار غربي مدينة غزة.

كما أشارت إلى أن الدبابات والمدرعات الإسرائيلية تقوم بالتقدم على محوري جنوب وشمال قطاع غزة.

يتبع..