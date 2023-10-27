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بيان لرئيس الوزراء العراقي بشأن تحفظ بغداد على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول وقف النار بغزة

بن زايد يستقبل وزير الدفاع البريطاني في أبو ظبي (صور)

أخبار العالم العربي

بن زايد يستقبل وزير الدفاع البريطاني في أبو ظبي (صور)
وام
بن زايد صحبة وزير الدفاع البريطاني
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استقبل رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد أمس الخميس وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

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وبحث بن زايد وشابس خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبو ظبي، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات والشؤون الدفاعية، في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.

كما تناول اللقاء جهود خفض التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، والذي يهدد باتساع دائرة العنف وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويقوض فرص وجهود تحقيق السلام.

بن زايد يستقبل وزير الدفاع البريطاني في أبو ظبي (صور)
بن زايد يستقبل وزير الدفاع البريطاني في أبو ظبي (صور)
بن زايد يستقبل وزير الدفاع البريطاني في أبو ظبي (صور)

المصدر: وام

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