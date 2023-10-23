"حزب الله" في العراق يعلن استهداف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا

أعلن "حزب الله" في العراق، اليوم الاثنين، أنه استهدف قاعدتين للجيش الأمريكي في سوريا، وإصابة الأهداف بشكل مباشر.

وجاء في البيان الصادر عن "حزب الله "في العراق: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدتين للاحتلال الأمريكي هما التنف والركبان في سوريا، صباح اليوم الاثنين، بواسطة طائرتين مسيرتين، وأصابتا أهدافها بشكل مباشر".

هذا وتحدثت معلومات أن قوات التحالف الدولي أسقطت 3 طائرات مسيرة قرب قاعدة التنف ضمن منطقة الـ55 كم الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي، ضمن المثلث الحدودي مع العراق والأردن.

وكان رئيس الوزراء العراقي، وجه في وقت سابق اليوم الاثنين، بتعقب العناصر التي نفذت هجمات على قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أجنبية.

وفي الأيام الأخيرة تعرضت قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية، منها قاعدة "حرير" في أربيل وقاعدة "عين الأسد" في الأنبار، لهجمات بمسيرات وصواريخ.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وجود تهديدات ضد القوات والأفراد الأمريكيين في الشرق الأوسط ومعتبرا أن مصدرها "أنصار وحلفاء إيران" في المنطقة.

المصدر: RT