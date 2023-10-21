حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره في جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني في بيان رسمي، اليوم السبت، عن مقتل اثنين من عناصره أثناء قيامهما "بالواجب الجهادي".

وجاء في البيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وتابع البيان: "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، نشر حزب الله بيانا رسميا، أعلن من خلاله قصفه مواقع رويسات العلم والعباد الإسرائيلية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت رصد إطلاق 30 قذيفة هاون من لبنان، مؤكدا أن القذائف عبرت إلى جهة الحدود.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT