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الصباغ يؤدي اليمين نائبا لوزير الخارجية السوري

أخبار العالم العربي

الصباغ يؤدي اليمين نائبا لوزير الخارجية السوري
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أدى السفير بسام الصباغ أمام الرئيس السوري بشار الأسد اليوم اليمين الدستورية، نائبا لوزير الخارجية.

واستقبل الرئيس الأسد السفير الصباغ وزوده بتوجيهاته وتمنى له النجاح في مهامه.

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وكان الأسد قد أصدر في أغسطس الماضي مرسوما يقضي بتسمية السفير بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية.

جدير بالذكر أنه تم في 22 نوفمبر 2020 نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة.

المصدر: RT

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