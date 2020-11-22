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سوريا.. الأسد يسمي فيصل المقداد وزيرا للخارجية وبشار الجعفري نائبا له

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سوريا.. الأسد يسمي فيصل المقداد وزيرا للخارجية وبشار الجعفري نائبا له
Reuters Khaled Al Hariri
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد -أرشيف-
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد 3 مراسيم تقضي بتسمية فيصل المقداد وزيرا للخارجية، وبشار الجعفري نائبا له.

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وينص المرسوم الثالث على نقل السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوبا دائما لسوريا لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

وتأتي تعيينات الأسد الجديدة بعد إعلان دمشق الاثنين الماضي عن وفاة وليد المعلم، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين، عن عمر ناهز 79 عاما.

المصدر: RT

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